Кличко сомневается в необходимости проведения матча «Шахтер» – «Рома» со зрителями

Мэр Киева опасается угрозы резкого увеличения случаев заражения коронавирусом

Виталий Кличко / Фото - Kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко опасается угрозы вспышки коронавируса в случае проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы со зрителями. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

Обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий. В частности, речь идет о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполняемости общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедет много зрителей – до 35 тысяч. В данной ситуации это может быть вторым Буковелем.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Начало – в 19:55.