Кличко: «Верим, что в будущем Шевченко вернется в Украину»

Виталий Кличко и Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Instagram высказался о назначении Андрея Шевченко на должность главного тренера в «Дженоа».

Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую «Дженоа».

Италия для Шевы – тоже не чужая страна.

Поэтому уверен, что Андрею все удастся. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе.

Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину».