Красюк: «Джошуа не найдет такого тренера, каким был Эмануэль Стюард для Владимира Кличко»
Кличко: «Верим, что в будущем Шевченко вернется в Украину»
Специалист возглавил «Дженоа»
19:03
Виталий Кличко и Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Instagram высказался о назначении Андрея Шевченко на должность главного тренера в «Дженоа».
«Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере.
Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую «Дженоа».
Италия для Шевы – тоже не чужая страна.
Поэтому уверен, что Андрею все удастся. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе.
Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину».
Ранее стало известно, что Шевченко хочет купить в «Дженоа» Александра Зинченко и Виталия Миколенко.