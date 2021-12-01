Климов продаст «Черноморец» за 3,5-5 миллиона долларов

Сделку могут закрыть до конца года

Фото: ФК Черноморец

Президент «Черноморца» Леонид Климов ведет переговоры о продаже клуба.

Сообщается, чтобы побыстрее оформить сделку, нынешний владелец даже снизил цену. Ранее он требовал около 10 миллионов долларов, однако сейчас обсуждаются цифры в размере 3,5-5 миллионов.

О такой стоимости есть договоренность с одесскими бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским. Вероятно, они станут новыми владельцами клуба, сообщает «ТаТоТаке».

Ранее уже сообщалось о планах на «Черноморец» Кауфмана и Грановского.

Также «Черноморец» вел переговоры с американской компанией Allrise Capital и экс-владельцем «Олимпика» Владиславом Гельзиным, но они не увенчались успехом.