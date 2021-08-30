Климовский: «Львов» сделал мне предложение, но я еще думаю»

Игорь Климовский / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Нивы» Игорь Климовский высказался о возможности возглавить «Львов».

Какой клуб УПЛ хотел бы тренировать? Не знаю, трудно сказать какой клуб.

Мне кажется, что стать тренером команды из высшей лиги это очень почетно, и каждый тренер к этому стремится».