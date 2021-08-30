Стало известно, когда определится будущее тренерского штаба «Львова»
Климовский: «Львов» сделал мне предложение, но я еще думаю»
Тренер сейчас возглавляет «Ниву»
Игорь Климовский / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Нивы» Игорь Климовский высказался о возможности возглавить «Львов».
«Львов» сделал мне предложение. Я еще думаю, никакого решения еще не принимал.
Какой клуб УПЛ хотел бы тренировать? Не знаю, трудно сказать какой клуб.
Мне кажется, что стать тренером команды из высшей лиги это очень почетно, и каждый тренер к этому стремится».
Напомним, ранее сообщалось, что Климовский согласился возглавить «Львов».
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