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Климовский: «Львов» сделал мне предложение, но я еще думаю»

Тренер сейчас возглавляет «Ниву»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:32
Климовский: «Львов» сделал мне предложение, но я еще думаю»
Игорь Климовский / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Нивы» Игорь Климовский высказался о возможности возглавить «Львов».

«Львов» сделал мне предложение. Я еще думаю, никакого решения еще не принимал.

Какой клуб УПЛ хотел бы тренировать? Не знаю, трудно сказать какой клуб.

Мне кажется, что стать тренером команды из высшей лиги это очень почетно, и каждый тренер к этому стремится».


Напомним, ранее сообщалось, что Климовский согласился возглавить «Львов».

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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ФК Львов Игорь Климовский

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