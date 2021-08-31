Климовский: «Львов» сделал мне предложение, но я еще думаю»
Климовский отказался возглавить «Львов» – источник
Тренер останется в «Ниве»
Игорь Климовский / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Нивы» Игорь Климовский отказался возглавить «Львов».
Известно, что специалист принял решение остаться в своем нынешнем клубе.
«Львов» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице УПЛ, а «Нива» идет на 4-м месте в Первой лиге.
Ранее сам Климовский сообщал, что думает над предложением «Львова». «Львов» остался без главного тренера 25-го августа, команду покинул Анатолий Бессмертный.
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