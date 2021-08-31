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Климовский отказался возглавить «Львов» – источник

Тренер останется в «Ниве»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:57
Климовский отказался возглавить «Львов» – источник
Игорь Климовский / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Нивы» Игорь Климовский отказался возглавить «Львов».

Известно, что специалист принял решение остаться в своем нынешнем клубе.

«Львов» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице УПЛ, а «Нива» идет на 4-м месте в Первой лиге.

Ранее сам Климовский сообщал, что думает над предложением «Львова». «Львов» остался без главного тренера 25-го августа, команду покинул Анатолий Бессмертный.

Источник: Facebook Петр Приходько
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Теги

Игорь Климовский Нива Т ФК Львов

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