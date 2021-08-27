Стали извесны условия, на которых Климовский пришел в «Ниву»
Климовский согласился возглавить «Львов»
Однако этому переходу может помешать тернопольская «Нива»
Игорь Климовский / Фото - footboom49-летний украинский специалист Игорь Климовский может стать новым наставником «Львова» после ухода Анатолия Бессмертного со своей должности. Об этом сообщает Футбол NEWS.
Климовский дал согласие стать у руля «Львова», однако ему необходимо согласовать этот вопрос с тернопольской «Нивой», где он работает с мая этого года.
Ныне Климовский находится во Львове и проходит стажировку у Леонида Кучука в лагере «Руха».
После 5 сыгранных туров «Львов» занимает 15-е место в УПЛ, имея в активе 2 очка.
Ранее Бессмертный объяснил свою отставку.