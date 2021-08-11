Источник: УАФ поможет Реброву разорвать контракт с «Аль-Айном»
Клинсмана и Де Бьязи предлагали УАФ на замену Шевченко
Но в ассоциации сразу отказали известным специалистам
14:38
Юрген Клинсман / Фото: Evening Standard
Представители Юргена Клинсмана и Джанни Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали кандидатуры своих клиентов на должность главного тренера сборной Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Twitter.
«Представители Клинсмана и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на должность тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. В национальной команде однозначно будет отечественный специалист».
Представники Клінсмана та Де Б‘язі виходили на УАФ і пропонували розглянути їх на посаду тренера збірної. Їм одразу ж відмовляли, навіть не вступаючи в переговорний процес. У національної команди однозначно буде вітчизняний фахівець.— Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2021
Напомним, ранее стало известно, кто может возглавить сборную Украины, если Сергей Ребров не сможет разорвать контракт с «Аль-Айном».