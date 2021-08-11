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Клинсмана и Де Бьязи предлагали УАФ на замену Шевченко

Но в ассоциации сразу отказали известным специалистам

Футбол Сборная Украины
14:38
Клинсмана и Де Бьязи предлагали УАФ на замену Шевченко
Юрген Клинсман / Фото: Evening Standard

Представители Юргена Клинсмана и Джанни Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали кандидатуры своих клиентов на должность главного тренера сборной Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Twitter.

«Представители Клинсмана и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на должность тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. В национальной команде однозначно будет отечественный специалист».


Напомним, ранее стало известно, кто может возглавить сборную Украины, если Сергей Ребров не сможет разорвать контракт с «Аль-Айном».

Карен Агабекян
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УАФ

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