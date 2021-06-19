Клинсманн может стать у руля «Тоттенхэма»
Клинсманн может стать у руля «Тоттенхэма». Кто следующий?
Последним местом работы немецкого специалиста была «Герта»
12:21
Юрген Клинсманн / Фото - the-sun.com«Тоттенхэм» вступил в переговоры с Юргеном Клинсманном о возможности стать главным тренером лондонского клуба. Об этом сообщает BBC Sport.
Последним местом работы 56-летнего немецкого специалиста была «Герта», которую Клинсманн покинул в феврале 2020 года.
Отметим, что Клинсманн защищал цвета «Тоттенхэма» в период с 1994 по 1995 год.
Ранее боссы «шпор» рассматривали варианты с приглашением Паулу Фонсеки и Дженнаро Гаттузо.
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