«Интер» – «Ливерпуль»: надежный прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов
Клопп бросил в бой 18-летнего игрока на матч против «Интера»
Составы на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов
16 февраля 21:02
Фото - Интер Милан
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер «змей» Симоне Индзаги выпустил проверенный состав. Наставник «красных» Юрген Клопп бросил в бой 18-летнего полузащитника Харви Эллиотта.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 16 февраля, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Интер» – «Ливерпуль».