Клопп: «Ливерпулю» Лига чемпионов пойдет на пользу, надеюсь. Пройдем «Лейпциг» – можем стать увереннее»
Клопп: «Буду ли я доступен для сборной Германии этим летом? Нет»
Наставник «Ливерпуля» оценил плоды работы Лева
Юрген Клопп / Фото - liverpoolfc
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не возглавит сборную Германии после чемпионата Европы-2020.
«Буду ли я доступен для сборной Германии этим летом? Нет. Лев проделал невероятную работу. Уверен, Немецкий футбольный союз найдет хорошее решение».
Соглашение Клоппа с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2024 года.
Накануне стало известно, что главный тренер сборной Германии Лев уйдет в отставку после Евро-2020. Лев находится у руля команды с 2006 года.
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