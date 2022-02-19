«Ливерпуль» забил 100-й мяч в сезоне уже в феврале. За весь предыдущий было 97 голов
Клопп: «Чем дальше – тем больше мне нравился этот матч»
«Ливерпуль» переиграл «Норвич»
20:55
Юрген Клопп / Фото: Eurosport
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Норвичем» (3:1) в 26-м туре АПЛ. Его цитирует ВВС.
«В этом матче были яркие моменты, и чем дальше, тем больше он мне нравился. «Норвич» провел хороший матч, глубоко оборонялся, проводил контратаки и усложнил нам жизнь.
У нас были моменты до первого гола, и матч мог пойти совсем иначе, но рикошет при голе «Норвича» сыграл свою роль. Однако мои парни отказываются сдаваться. Мы смогли сделать полезные замены, и они оказали решающее влияние на игру.
Мы играли по-настоящему хорошо и забили чудесные голы.
150 голов Салаха – невероятный, великий результат. Сегодня он играл на непривычной позиции и проявил себя исключительно хорошо, а потом перешел на привычную – и, опять же, выглядел здорово».
Напомним, «Ливерпуль» забил в нынешнем сезоне уже 100 мячей.
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