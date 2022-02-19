Клопп: «Чем дальше – тем больше мне нравился этот матч»

Юрген Клопп / Фото: Eurosport

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Норвичем» (3:1) в 26-м туре АПЛ. Его цитирует ВВС.

У нас были моменты до первого гола, и матч мог пойти совсем иначе, но рикошет при голе «Норвича» сыграл свою роль. Однако мои парни отказываются сдаваться. Мы смогли сделать полезные замены, и они оказали решающее влияние на игру.

Мы играли по-настоящему хорошо и забили чудесные голы.

150 голов Салаха – невероятный, великий результат. Сегодня он играл на непривычной позиции и проявил себя исключительно хорошо, а потом перешел на привычную – и, опять же, выглядел здорово».