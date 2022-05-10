Клопп: «Чемпионская гонка еще не закончена»

Юрген Клопп / Фото: Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ. Его цитирует ВВС.

Нам предстоит сыграть три матча, и я думаю о том, как мы можем выиграть эти три матча, и я не могу сказать, как «Сити» собирается выиграть свои три матча. Мы не перестаем верить, вот что мы делаем.

Это здорово, что мы сами можем решать, как смотреть на эту ситуацию. Есть факты, но нам разрешено их игнорировать. Я стараюсь помочь ребятам увидеть ситуацию так, как вижу ее я»