Клопп: «Не думайте, що ми розгромили роздягальню після гри із «Тоттенхемом». Ми ще маємо шанс на чемпіонство»
Клопп: «Чемпионская гонка еще не закончена»
Хоть у «Ман Сити» и преимущество над «Ливерпулем» в 3 очка
14:49
Юрген Клопп / Фото: Twitter
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ. Его цитирует ВВС.
«Я не уверен, что говорил такое, так как мне кажется, это очевидно. Очевидно, что она еще не окончена, что бы ни случилось.
Нам предстоит сыграть три матча, и я думаю о том, как мы можем выиграть эти три матча, и я не могу сказать, как «Сити» собирается выиграть свои три матча. Мы не перестаем верить, вот что мы делаем.
Это здорово, что мы сами можем решать, как смотреть на эту ситуацию. Есть факты, но нам разрешено их игнорировать. Я стараюсь помочь ребятам увидеть ситуацию так, как вижу ее я»
За 3 тура до финиша в АПЛ «Ман Сити» опережает «Ливерпуль» на 3 очка. Кроме «Вулверхэмптона», команде Гвардиолы предстоит сыграть против «Вест Хэма» и «Астон Виллы». «Ливерпуль» в свою очередь сыграет с «Астон Виллой», «Вулверхэмптоном» и «Саутгемптоном».
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