Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко

Клопп: «Еще до вспышек коронавируса расписание было тяжелым, а теперь оно просто невыносимо

Многие жалуются на нынешний график
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 декабря 2021г. 12:11
Клопп: «Еще до вспышек коронавируса расписание было тяжелым, а теперь оно просто невыносимо
Юрген Клопп / фото - Goal

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал для ВВС расписание английского чемпионата:

«Мы играем в среду, воскресенье и вторник. Это невозможно. У нас нет столько игроков. Возможно, у нас в команде есть еще один или два случая заражения коронавирусом. Нужно думать об этом, нельзя просто взять и забыть о таком.

Прежде всего необходимо убрать второй полуфинальный матч в Кубке лиги. Просто сыграйте один раз, а когда это будет, мне все равно. Но матчи 26 и 28 декабря – это нереально. Мы хотим играть, но нам нужна помощь. Если мы продолжим в таком графике, то не сможем выступать как обычно.

Я не против того, что сезон перенесут и матчей не будет. Знаю, что существует проблема – когда проводить эти встречи. Еще до вспышек коронавируса расписание было тяжелым, а теперь оно просто невыносимо».

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола также поддержал Клоппа заявив, что нынешний график может привести к забастовкам.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Юрген Клопп Ливерпуль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хендерсон – о календаре АПЛ: «Я обеспокоен тем, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьез»
Хендерсон – о календаре АПЛ: «Я обеспокоен тем, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьез»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:27
Экс-владелец клуба АПЛ – о жалобах на календарь: «Если бы не футбол, половина из вас работала бы в «Макдоналдс»
Экс-владелец клуба АПЛ – о жалобах на календарь: «Если бы не футбол, половина из вас работала бы в «Макдоналдс»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:04
«Приносит радость, куда бы ни пошел». Футболистка «Ливерпуля» сравнила Клоппа с Сантой
«Приносит радость, куда бы ни пошел». Футболистка «Ливерпуля» сравнила Клоппа с Сантой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 декабря 2021г. 16:49
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 декабря 2021г. 18:58
«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, выиграв 36 матчей за год
«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, выиграв 36 матчей за год
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 декабря 2021г. 11:31
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Футбол В Европе
29 декабря 2021г. 23:23

Новости: Футбол

Зинченко: «Петраков – очень порядочный человек, он позитивно настроил к себе команду»
Зинченко: «Петраков – очень порядочный человек, он позитивно настроил к себе команду»
Сборная Украины
21:34
Неспортивненько. Мораес признался, что возит из Украины в Бразилию шоколад и водку
Неспортивненько. Мораес признался, что возит из Украины в Бразилию шоколад и водку
Украинская Премьер-лига
21:28
Обменяют на Лунина? «Реал» интересуется форвардом чемпионов Франции
Обменяют на Лунина? «Реал» интересуется форвардом чемпионов Франции
Примерa (Испания)
20:21
Президент Примеры: «Переход Холанда в «Барселону» невозможен, вы же видите, какое состояние у каталонского клуба»
Президент Примеры: «Переход Холанда в «Барселону» невозможен, вы же видите, какое состояние у каталонского клуба»
Примерa (Испания)
20:17
Де Дзерби: «Не думаю, что для Ахметова важно число титулов»
Де Дзерби: «Не думаю, что для Ахметова важно число титулов»
Украинская Премьер-лига
19:49
Петраков: «После выхода в плей-офф выпил фужер хорошего испанского вина»
Петраков: «После выхода в плей-офф выпил фужер хорошего испанского вина»
Сборная Украины
19:47
Мбаппе: «Надеюсь, нам удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году»
Мбаппе: «Надеюсь, нам удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году»
Лига чемпионов UEFA
18:02
Беланда: «Когда ехал в Украину, то в голове был образ холодной войны, автоматов»
Беланда: «Когда ехал в Украину, то в голове был образ холодной войны, автоматов»
Украинская Премьер-лига
17:37
«Пусть играет до сорока лет» – Петраков признался, что его не волнует возраст Ярмоленко
«Пусть играет до сорока лет» – Петраков признался, что его не волнует возраст Ярмоленко
Сборная Украины
17:36
Все новости

Популярные новости

Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 2021г. 22:57
11
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости