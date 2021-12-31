Клопп: «Еще до вспышек коронавируса расписание было тяжелым, а теперь оно просто невыносимо

Юрген Клопп / фото - Goal

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал для ВВС расписание английского чемпионата:

Прежде всего необходимо убрать второй полуфинальный матч в Кубке лиги. Просто сыграйте один раз, а когда это будет, мне все равно. Но матчи 26 и 28 декабря – это нереально. Мы хотим играть, но нам нужна помощь. Если мы продолжим в таком графике, то не сможем выступать как обычно.

Я не против того, что сезон перенесут и матчей не будет. Знаю, что существует проблема – когда проводить эти встречи. Еще до вспышек коронавируса расписание было тяжелым, а теперь оно просто невыносимо».