Роджерс поддержал Клоппа. Тренер «Лестера» раскритиковал календарь АПЛ
Клопп: «Еще до вспышек коронавируса расписание было тяжелым, а теперь оно просто невыносимо
Многие жалуются на нынешний график
31 декабря 2021г. 12:11
Юрген Клопп / фото - Goal
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал для ВВС расписание английского чемпионата:
«Мы играем в среду, воскресенье и вторник. Это невозможно. У нас нет столько игроков. Возможно, у нас в команде есть еще один или два случая заражения коронавирусом. Нужно думать об этом, нельзя просто взять и забыть о таком.
Прежде всего необходимо убрать второй полуфинальный матч в Кубке лиги. Просто сыграйте один раз, а когда это будет, мне все равно. Но матчи 26 и 28 декабря – это нереально. Мы хотим играть, но нам нужна помощь. Если мы продолжим в таком графике, то не сможем выступать как обычно.
Я не против того, что сезон перенесут и матчей не будет. Знаю, что существует проблема – когда проводить эти встречи. Еще до вспышек коронавируса расписание было тяжелым, а теперь оно просто невыносимо».
Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола также поддержал Клоппа заявив, что нынешний график может привести к забастовкам.
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