Клопп: «Есть две причины, по которым мы не можем выиграть ЛЧ»
Помешать «Ливерпулю» пробиться даже в четвертьфинал попытается «Лейпциг»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига». Он состоится сегодня, 10 марта. Слова немецкого специалиста передает официальный сайт UEFA.
Я говорил пять тысяч раз, что мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам не хватает болельщиков. У нас была атмосфера, какую мало где в мире встретишь. Это не оправдание нашим последним результатам, но в трудные времена она могла помочь. Не дождусь дня, когда людей снова пустят на трибуны.
Я рад, что в среду у нас будет такая возможность. У нас были хорошие эпизоды в этом сезоне: «шпоры», «Вест Хэм» недавно. Беда со стабильностью. В Лиге чемпионов мы на ходу. У «Лейпцига» своя динамика, он выиграл четыре последних матча. Но предыдущие результаты не влияют на эту игру.
Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых, футбол как таковой. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч. Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо.
Игру Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Лейпциг» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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