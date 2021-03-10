Клопп: «Есть две причины, по которым мы не можем выиграть ЛЧ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига». Он состоится сегодня, 10 марта. Слова немецкого специалиста передает официальный сайт UEFA.

Я рад, что в среду у нас будет такая возможность. У нас были хорошие эпизоды в этом сезоне: «шпоры», «Вест Хэм» недавно. Беда со стабильностью. В Лиге чемпионов мы на ходу. У «Лейпцига» своя динамика, он выиграл четыре последних матча. Но предыдущие результаты не влияют на эту игру.

Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых, футбол как таковой. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч. Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо.