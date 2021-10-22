Клопп и Сульшер вспомнили старый спор из-за количества пенальти в пользу МЮ
В центральном матче девятого тура АПЛ между собой сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Накануне матча тренер «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер вспомнил, как наставник «скаузеров» Юрген Клопп жаловался на то, что маникунианцы в два раза чаще бьют пенальти. Норвежский специалист указал на то, что после этого в пользу МЮ стали реже назначать пенальти.
Немец не остался в стороне и ответил своему визави. Коуча цитирует клубная пресс-служба:
«Мне нечего сказать об этом. Между моими словами и словами Оле они били пять пенальти, мы – два. Да перестаньте, мы все знаем, что мы не можем влиять на судей такими вещами.
Но количество пенальти у «Ман Юнайтед» до этого было совершенно исключительным. Они хороши, игроки идут в штрафную, и у них бывают такие ситуации.
Однако и у нас есть такие игроки, а количество полученных нами пенальти даже не рядом. Это всего лишь факты. Кого это волнует, все кончено, и больше нечего сказать об этом».
Игра состоится 24 октября в 18:30 на «Олд Траффорд».
Ранее Клопп высказался по поводу сравнения Салаха и Роналду.
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