Клопп и Сульшер вспомнили старый спор из-за количества пенальти в пользу МЮ

Тренеры сойдутся 9-м туре АПЛ

Оле-Гуннар Сульшер и Юрген Клопп / фото - Sky Sports

В центральном матче девятого тура АПЛ между собой сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Накануне матча тренер «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер вспомнил, как наставник «скаузеров» Юрген Клопп жаловался на то, что маникунианцы в два раза чаще бьют пенальти. Норвежский специалист указал на то, что после этого в пользу МЮ стали реже назначать пенальти.

Немец не остался в стороне и ответил своему визави. Коуча цитирует клубная пресс-служба:

«Мне нечего сказать об этом. Между моими словами и словами Оле они били пять пенальти, мы – два. Да перестаньте, мы все знаем, что мы не можем влиять на судей такими вещами. Но количество пенальти у «Ман Юнайтед» до этого было совершенно исключительным. Они хороши, игроки идут в штрафную, и у них бывают такие ситуации. Однако и у нас есть такие игроки, а количество полученных нами пенальти даже не рядом. Это всего лишь факты. Кого это волнует, все кончено, и больше нечего сказать об этом».

Игра состоится 24 октября в 18:30 на «Олд Траффорд».

Ранее Клопп высказался по поводу сравнения Салаха и Роналду.