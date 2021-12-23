Клопп: «Изменения в перерыве нам очень помогли»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал пресс-службе клуба победу «Ливерпуля» над «Лестером» в 1/4 финала Кубка лиги.

В первой половине матча, когда нам удавалось сыграть в правильный футбол, как мы изначально и задумывали, у нас все было хорошо. Однако стоило соперникам завладеть мячом, как тут же появлялись проблемы. Они легко отбивались от наших атак, после чего наносили контрудары, забивали легкие голы. Ладно, не все были легкими, но первые два — точно. Мэддисон здорово выстрелил с дистанции, после перехвата.

В перерыве я сказал парням, что мне понравилась их игра, за исключением отдельных ошибок в эпизодах с пропущенными мячами, над чем нам и стоит поработать. Мы не должны играть так, как хочет соперник, а должны использовать его контроль мяча для собственных атак. Изменения в перерыве нам очень помогли. Диогу Жота, выходящий со скамейки в его текущих кондициях, — очень сильное усиление.

Милнер, Наби Кейта… Они сыграли в прекрасный футбол! Отдельно отмечу Келлехера в серии после матчевых пенальти. Он — выдающийся голкипер, больше я ничего не хочу говорить. Джон Ахтерберг и Джек Робинсон проделали над ним невероятную работу на тренировках в течение многих лет. Это уже не первая его зрелищная игра. В 2019 против Арсенала было нечто похожее, но теперь он сделал еще один шаг».