Клопп хочет видеть в своей команде звезду «Реала»

Футболист потерял доверие тренера «сливочных»

Юрген Клопп / фото - Liverpool FC

«Ливерпуль» может подписать бельгийского вингера «Реала» Эдена Азара, сообщает Liverpool Echo.

В трансфере игрока заинтересован лично тренер «скаузеров» Юрген Клопп. Немец считает, что проблемы полузащитника кроются в психологии, и что при должном подходе он снова может вернуться на высокий уровень.

В Мадриде у бельгийца дела идут не очень хорошо. После двухлетней череды различных травм игрок попросту выпал из основной обоймы команды.

И если бывший тренер «бланкос» Зинедин Зидан раз за разом доверял Эдену место в старте, то Карло Анчелоти предпочитает ему других футболистов.

В последних встречах игрок был доступен, но даже не появлялся с замены. Коуч «сливочных» выбирал для игры на флангах атаки Винисиуса, Родриго, Васкеса и Асенсио.

За 53 матча в составе «Реала» у Азара только 5 голов и 9 ассистов. В текущем сезоне вингер провел только 400 минут на поле и отметился одной голевой передачей.

Ранее Анчелотти назвал главную проблему Азара в «Реале».