Клопп: «Классный тренер будет тренировать «Манчестер Юнайтед», к сожалению»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал Sky Sports скорое назначение в «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.

«Манчестер Юнайтед» будет организован на поле, стоит осознать это. Очевидно, это не очень хорошие новости для других команд.

Но всем тренерам мира нужно время, чтобы тренировать свои команды. Ральф быстро поймет, что здесь нет времени на это – постоянно идут игры, что все усложняет.

Это действительно хороший человек и классный тренер. И если это случится, что ж, добро пожаловать в Англию».