«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» включились в борьбу за полузащитника гладбахской «Боруссии»
Клопп: «Классный тренер будет тренировать «Манчестер Юнайтед», к сожалению»
Тренер «Ливерпуля» - о приходе Рангника в МЮ
26 ноября 15:15
Фото: AFP
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал Sky Sports скорое назначение в «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.
«К сожалению, хороший тренер едет в Англию, в «МЮ»! Он действительно опытный тренер, выстроил два клуба с нуля – «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Ему всегда хотелось быть менеджером.
«Манчестер Юнайтед» будет организован на поле, стоит осознать это. Очевидно, это не очень хорошие новости для других команд.
Но всем тренерам мира нужно время, чтобы тренировать свои команды. Ральф быстро поймет, что здесь нет времени на это – постоянно идут игры, что все усложняет.
Это действительно хороший человек и классный тренер. И если это случится, что ж, добро пожаловать в Англию».
Рангник будет назначен тренером МЮ в конце недели.
Сообщалось, что он подпишет контракт на полгода.
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