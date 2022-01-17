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Клопп: «Ливерпуль» отстает от «Ман Сити» на 11 очков. Не та ситуация, чтобы готовить о борьбе за титул»

Тренер еще верит в успех по итогам сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:13
Клопп: «Ливерпуль» отстает от «Ман Сити» на 11 очков. Не та ситуация, чтобы готовить о борьбе за титул»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался The Telegraph, что еще верит в успех команды в победе в АПЛ.

«Нам не нужно убеждать людей со стороны в том, что надо верить. Если они хотят верить, то могут это делать. Если вы с нами, то вам понравится это путешествие. Мы пойдем на все. Мы готовы бороться столько, сколько сможем.

Это не та ситуация, чтобы говорить о борьбе за титул, мы отстаем на 11 очков, имея игру в запасе. В нормальном мире такого уже не бывает. Но что мы сегодня можем назвать нормальным?»


Конкурирует с «Ливерпулем» еще и «Челси», который уступает «красным» лишь два очка.

Накануне, «синие» проиграли «Ман Сити» (0:1).

Андрей Усмонов
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Ливерпуль Юрген Клопп

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