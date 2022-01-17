Клопп: «Ливерпуль» отстает от «Ман Сити» на 11 очков. Не та ситуация, чтобы готовить о борьбе за титул»

Тренер еще верит в успех по итогам сезона

Фото: Sky Sports Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался The Telegraph, что еще верит в успех команды в победе в АПЛ. «Нам не нужно убеждать людей со стороны в том, что надо верить. Если они хотят верить, то могут это делать. Если вы с нами, то вам понравится это путешествие. Мы пойдем на все. Мы готовы бороться столько, сколько сможем. Это не та ситуация, чтобы говорить о борьбе за титул, мы отстаем на 11 очков, имея игру в запасе. В нормальном мире такого уже не бывает. Но что мы сегодня можем назвать нормальным?»

Конкурирует с «Ливерпулем» еще и «Челси», который уступает «красным» лишь два очка. Накануне, «синие» проиграли «Ман Сити» (0:1).

Андрей Усмонов