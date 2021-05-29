«Ливерпуль» объявил о подписании 22-летнего защитника «Лейпцига»
Клопп – лучший тренер АПЛ в мае
«Ливерпуль» занял третье итоговое место
16:13
Фото: AFP
АПЛ определила лучшего тренера в мае.
Им стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, сообщает сайт турнира. В этом месяце у него пять побед в пяти матчах.
«Ливерпуль» сумел пробиться в топ-4 и занял третье итоговое место. Также команда обыграла в мае «Манчестер Юнайтед» (4:2).
Клопп опередил в голосовании Микеля Артету и Марсело Бьелсу.
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