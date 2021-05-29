Клопп – лучший тренер АПЛ в мае

«Ливерпуль» занял третье итоговое место

Фото: AFP

АПЛ определила лучшего тренера в мае.

Им стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, сообщает сайт турнира. В этом месяце у него пять побед в пяти матчах.

«Ливерпуль» сумел пробиться в топ-4 и занял третье итоговое место. Также команда обыграла в мае «Манчестер Юнайтед» (4:2).

Клопп опередил в голосовании Микеля Артету и Марсело Бьелсу.