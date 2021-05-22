Клопп: «Ман Сити» не стал бы чемпионом, если бы у них выбыли три центральных защитника»

Тренер – о трудностях в своей команде

Юрген Клопп / Фото: The Telegraph Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал Goal.com о трудностях в команде из-за травм ключевых игроков. «Если бы у «Сити» выбыли три центральных защитника, то они бы не стали чемпионами. Когда мы потеряли центральных защитников, то, образно говоря, нам сломали ногу, но нам все равно удавалось выигрывать матчи. Эти победы не всегда были убедительными, но тем не менее мы выигрывали, забивали. Молодые ребята не были готовы играть в центре обороны, нам пришлось переквалифицировать хавбеков в центральные защитники, и это сломало нам позвоночник. Все разрушилось». «Ливерпуль» идет 4-м в АПЛ и имеет хорошие шансы на выход в Лигу чемпионов.

Андрей Усмонов