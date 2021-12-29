Клопп: «Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв, но сейчас это не моя проблема»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал для ВВС поражение от «Лестера» (0:1) в матче 20-го тура АПЛ:
«Безусловно, заслуженный результат для «Лестера».
Странная игра. Мы сыграли недостаточно хорошо. То, как мы обращались с мячом, не совсем правильно. Мы провели очень плохой матч, так что все закономерно.
Те решения, которые мы принимали, были плохими. Возможно, чуть-чуть не хватило удачи. Но что есть, то есть.
У нас должно быть больше голевых моментов. Да, их было достаточно, чтобы выиграть. Однако если вы проиграли, значит, нужно создавать больше.
Мы начали матч хорошо, но сначала полностью потеряли ритм, а затем просто не смогли его вернуть. «Лестер» играл два дня назад, так что они все заслужили.
У них был один удар в створ ворот, шансов много не было. Нам нужно лучше защищаться. Обычно именно так мы и делаем, но сложно объяснить, почему это не получилось сделать сегодня.
Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв. Но в данный момент это не моя проблема. Если будем играть в наш обычный футбол, то будет шанс побеждать чаще».
«Манчестер Сити» возглавляет таблицу АПЛ, опережая «скаузеров» на 6 пунктов.
Подопечные Клоппа могли зацепиться за очки в игре с «лисами», но помешал голкипер Каспер Шмейхель. Датчанин совершил несколько сэйвов, отбил пенальти, а Роджерс назвал его одним из лучших в Европе.
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