Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Клопп: «Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв, но сейчас это не моя проблема»

«Скаузеры» потеряли очки с «Лестером»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:49
Клопп: «Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв, но сейчас это не моя проблема»
Юрген Клопп / фото - Liverpool FC

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал для ВВС поражение от «Лестера» (0:1) в матче 20-го тура АПЛ:

«Безусловно, заслуженный результат для «Лестера».

Странная игра. Мы сыграли недостаточно хорошо. То, как мы обращались с мячом, не совсем правильно. Мы провели очень плохой матч, так что все закономерно.

Те решения, которые мы принимали, были плохими. Возможно, чуть-чуть не хватило удачи. Но что есть, то есть.

У нас должно быть больше голевых моментов. Да, их было достаточно, чтобы выиграть. Однако если вы проиграли, значит, нужно создавать больше.

Мы начали матч хорошо, но сначала полностью потеряли ритм, а затем просто не смогли его вернуть. «Лестер» играл два дня назад, так что они все заслужили.

У них был один удар в створ ворот, шансов много не было. Нам нужно лучше защищаться. Обычно именно так мы и делаем, но сложно объяснить, почему это не получилось сделать сегодня.

Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв. Но в данный момент это не моя проблема. Если будем играть в наш обычный футбол, то будет шанс побеждать чаще».

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу АПЛ, опережая «скаузеров» на 6 пунктов.

Подопечные Клоппа могли зацепиться за очки в игре с «лисами», но помешал голкипер Каспер Шмейхель. Датчанин совершил несколько сэйвов, отбил пенальти, а Роджерс назвал его одним из лучших в Европе.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ливерпуль Юрген Клопп Лестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Роджерс – о Шмейхеле: «Героическое выступление. Каспар – лучший голкипер»
Роджерс – о Шмейхеле: «Героическое выступление. Каспар – лучший голкипер»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:09
«Ливерпуль» уступил «Лестеру», отпустив «Манчестер Сити» вперед
«Ливерпуль» уступил «Лестеру», отпустив «Манчестер Сити» вперед
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:30
Чемпионат Англии. «Лестер» выиграл у «Ливерпуля». Как это было
Чемпионат Англии. «Лестер» выиграл у «Ливерпуля». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 23:47
1
Роджерс поддержал Клоппа. Тренер «Лестера» раскритиковал календарь АПЛ
Роджерс поддержал Клоппа. Тренер «Лестера» раскритиковал календарь АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 декабря 22:30
Клопп призвал вернуть 5 замен в АПЛ
Клопп призвал вернуть 5 замен в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 декабря 21:38
Клопп снова пожаловался на календарь АПЛ
Клопп снова пожаловался на календарь АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 декабря 18:57

Новости: Футбол

Капитан «Челси» летом бесплатно переберется в «Барселону»
Капитан «Челси» летом бесплатно переберется в «Барселону»
Примерa (Испания)
09:07
Клопп: «Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв, но сейчас это не моя проблема»
Клопп: «Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв, но сейчас это не моя проблема»
Премьер-Лига (Англия)
08:49
Экс-хавбек «Шерифа» назвал человека, благодаря которому оказался в «Ингульце»
Экс-хавбек «Шерифа» назвал человека, благодаря которому оказался в «Ингульце»
Украинская Премьер-лига
08:35
Роджерс – о Шмейхеле: «Героическое выступление. Каспар – лучший голкипер»
Роджерс – о Шмейхеле: «Героическое выступление. Каспар – лучший голкипер»
Премьер-Лига (Англия)
08:09
Мирон Маркевич: «Украинские рефери не умеют судить»
Мирон Маркевич: «Украинские рефери не умеют судить»
Украинская Премьер-лига
07:55
«Шахтер» ведет переговоры по вингеру «Аякса»
«Шахтер» ведет переговоры по вингеру «Аякса»
Украинская Премьер-лига
07:43
«Ливерпуль» уступил «Лестеру», отпустив «Манчестер Сити» вперед
«Ливерпуль» уступил «Лестеру», отпустив «Манчестер Сити» вперед
Премьер-Лига (Англия)
07:30
Чемпионат Англии. «Лестер» выиграл у «Ливерпуля». Как это было
Чемпионат Англии. «Лестер» выиграл у «Ливерпуля». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 23:47
«Заболевание проходит бессимптомно». Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
«Заболевание проходит бессимптомно». Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Украинские легионеры
28 декабря 23:03
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости