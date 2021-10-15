Клопп: «На ближайшие 20-30 лет «Ньюкаслу» уготована доминирующая роль в мировом футболе»

Юрген Клопп / фото - Independent

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал The Telegraph, как изменится положение «Ньюкасла» в АПЛ и еврокубках:

Весь мир был по праву расстроен созданием Суперлиги, но сейчас это и есть Суперлига – только для одного клуба. На ближайшие 20-30 лет «Ньюкаслу» уготована доминирующая роль в мировом футболе. Деньгами можно распорядится неправильно, но в футболе слишком много хороших людей, и «Ньюкасл» их найдёт. Нам остается смириться с фактом».