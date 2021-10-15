Клопп: «На ближайшие 20-30 лет «Ньюкаслу» уготована доминирующая роль в мировом футболе»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал The Telegraph, как изменится положение «Ньюкасла» в АПЛ и еврокубках:
«Если говорить только о футболе, то в долгосрочной перспективе, конечно, они станут суперсилой. Насколько я знаю, это третий клуб в мировом футболе, который будет принадлежать целой стране. Конечно, перед ними открываются огромные возможности.
Весь мир был по праву расстроен созданием Суперлиги, но сейчас это и есть Суперлига – только для одного клуба. На ближайшие 20-30 лет «Ньюкаслу» уготована доминирующая роль в мировом футболе. Деньгами можно распорядится неправильно, но в футболе слишком много хороших людей, и «Ньюкасл» их найдёт. Нам остается смириться с фактом».
Ранее новыми владельцами клуба стал инвестиционный фонд правительства Саудовской Аравии.
Говоря о трех командах, которыми владеют государства, Клопп подразумевал еще «Манчестер Сити», который принадлежит шейху ОАЭ, и ПСЖ, чьи акции выкупил Суверенный фонд Катара.
Напомним, купившие «Ньюкасл» саудовцы готовы заплатить 1 миллиард евро за «Интер».
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