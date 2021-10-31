Клопп назвал двух человек, которых взял бы с собой на необитаемый остров. Один из них – Гвардиола

Второго вы вряд ли угадаете

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал двух футбольных личностей, которых взял бы с собой на необитаемый остров. Его слова приводит Liverpool Echo.

«Оказаться на необитаемом острове – ужасный сценарий. С собой я бы взял Пепа Гвардиолу и Даниэля Фарке. Мне нравится Дани, а Пеп меня вдохновляет. Мы бы могли пообщаться с ними на разные темы, не только о футболе».

Даниэль Фарке – главный тренер «Норвича», а ранее экс-одноклубник Клоппа в сборной Германии.

Напомним, в последнем туре АПЛ «Ливерпуль» не сумел справиться с «Брайтоном» (2:2).