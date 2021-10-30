Клопп назвал имя лучшего тренера мира

Специалист не считает себя сильнейшим коучем планеты

Юрген Клопп / фото - Eurosport

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил Liverpool Echo на вопрос, считает ли он себя лучшим тренером мира:

«Нет, конечно. Не я. Я знаю свои слабые стороны. Что бы это ни значило, я точно не знаю, что значит быть лучшим тренером. Я никто без моего штаба. Да и сам не хочу им быть. Для меня лучший тренер мира Пеп Гвардиола. Против него реально сложно играть».

Немец и испанец во время их английского противостояния часто любезничают друг с другом, перебрасывая звание лучшего, будто волейбольный мяч.

Гвардиола также неоднократно называл сильнейшим специалистом именно своего немецкого визави.

Напомним, Клопп назвал самого недооцененного игрока «Ливерпуля».