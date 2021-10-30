Гвардиола: «Не сомневаюсь, что Хави готов к «Барселоне»
Клопп назвал имя лучшего тренера мира
Специалист не считает себя сильнейшим коучем планеты
30 октября 09:42
Юрген Клопп / фото - Eurosport
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил Liverpool Echo на вопрос, считает ли он себя лучшим тренером мира:
«Нет, конечно. Не я. Я знаю свои слабые стороны.
Что бы это ни значило, я точно не знаю, что значит быть лучшим тренером. Я никто без моего штаба. Да и сам не хочу им быть.
Для меня лучший тренер мира Пеп Гвардиола. Против него реально сложно играть».
Немец и испанец во время их английского противостояния часто любезничают друг с другом, перебрасывая звание лучшего, будто волейбольный мяч.
Гвардиола также неоднократно называл сильнейшим специалистом именно своего немецкого визави.
Напомним, Клопп назвал самого недооцененного игрока «Ливерпуля».
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