Клопп назвал необычную причину, по которой не сможет выпустить на «Интер» тот же состав, что и на последний матч

«Ливерпуль» 16 февраля стартует в плей-офф Лиги чемпионов

Юрген Клопп / Фото - ФК Ливерпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выборе состава на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера». Слова немецкого специалиста предает пресс-служба UEFA.

Я не могу выбрать тот же стартовый состав только потому, что мы выиграли этими футболистами последний матч. Этому мы должны научиться все вместе. «Интер» – топ-команда с тренером высочайшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне. Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на высшем уровне, чтобы у нас просто был шанс.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 16 февраля на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Интер» – «Ливерпуль». Начало – в 22:00.