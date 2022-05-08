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Клопп: «Не думайте, що ми розгромили роздягальню після гри із «Тоттенхемом». Ми ще маємо шанс на чемпіонство»

Наставник «Ліверпуля» – про гонитву за титулом АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:50
Клопп: «Не думайте, що ми розгромили роздягальню після гри із «Тоттенхемом». Ми ще маємо шанс на чемпіонство»
Юрген Клопп / Фото - japantimes.co.jp
Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп поділився емоціями після домашньої нічиєї із «Тоттенхемом» (1:1) у матчі 36-го туру АПЛ.

Цитує німецького спеціаліста BT Sport.

«Дуже задоволений виступом і пишаюся характером, який гравці проявили з неймовірно сильним суперником, який мав план на матч».


«Дещо ми сьогодні робили на вищому рівні, ніж раніше. Контрпресинг був визначним. Але супернику вдалося забити, і нам потрібно було зберігати спокій та нарощувати тиск, а це серйозний виклик. Але нам вдалося досягти успіху і зрівняти рахунок».


«Звичайно, це не той результат, який ми розраховували. Але ми зіграли так, як я й хотів, тому в цьому плані я не засмучуюся. Дуже складно грати проти команди, у складі якої виступають футболісти світового рівня і яку очолює тренер світового рівня, коли вона має тиждень на підготовку, а ми граємо кожні три дні».


«Не думайте, що ми розгромили роздягальню. Є ще інші матчі. Ми просто маємо продовжувати працювати».


А тим часом «Манчестер Юнайтед» встановив клубний антирекорд за пропущеними голами в АПЛ.
Владимир Кириченко
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Юрген Клопп Тоттенхэм Ливерпуль

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