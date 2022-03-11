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Клопп: «Никто в «Челси» не виноват в том, что происходит с клубом. Виноват лишь владимир путин»
Главный тренер «Ливерпуля» высказался о возможной гибели лондонского клуба
18:08
Юрген Клопп / Фото: Twitter
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о санкциях правительства Великобритании касательно владельца «Челси» Романа Абрамовича. Его цитирует Metro.
«Томас Тухель и я знаем друг друга, но мы не слишком близки, чтобы общаться вне игры или в другие моменты. Он, игроки и все работники «Челси» не несут ответственности за происходящее вокруг них.
Только один человек действительно виноват – это владимир путин. Я не знаю о роли Романа Абрамовича в этом, но с годами можно понять, что он достаточно близок с президентом РФ.
Я думаю, что то, что сделало правление Великобритании, было верным. Но чтобы быть на 100% честным, это не круто для людей в «Челси» и болельщиков. Я это понимаю, но действия правительства были логичны».
Ранее стало известно, что правительство Великобритании заморозило продажу «Челси».
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