Клопп: «Никто в «Челси» не виноват в том, что происходит с клубом. Виноват лишь владимир путин»

Юрген Клопп / Фото: Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о санкциях правительства Великобритании касательно владельца «Челси» Романа Абрамовича. Его цитирует Metro.

Только один человек действительно виноват – это владимир путин. Я не знаю о роли Романа Абрамовича в этом, но с годами можно понять, что он достаточно близок с президентом РФ.

Я думаю, что то, что сделало правление Великобритании, было верным. Но чтобы быть на 100% честным, это не круто для людей в «Челси» и болельщиков. Я это понимаю, но действия правительства были логичны».