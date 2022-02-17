Клопп – о 2:0 с «Интером»: «Не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы победить»

Юрген Клопп / Фото - ФК Ливерпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на BT Sport.

Я очень доволен тем, как Хендерсон и Кейта проявили себя после выхода на замену. Луис Диас тоже отлично сыграл. Фирмино понадобилось время, чтобы войти в игру. Было видно, что после гола к нему вернулась уверенность. Внезапно мяч снова стал нашим другом, и мы выиграли матч.