«Ливерпуль» нанес два первых удара в створ после 75-й минуты и оба раза забил «Интеру»
Клопп – о 2:0 с «Интером»: «Не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы победить»
«Красные» лишь на 75-й минуте нанесли первый удар в створ в матче – и сразу гол
08:22
Юрген Клопп / Фото - ФК Ливерпуль
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на BT Sport.
Мы хорошо начали, но затем наши крайние защитники слишком часто оказывались одни в ситуации один на один. Так нельзя. Мы не можем приезжать сюда с надеждой, что у нас будет блестящий день. У нас был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы мы смогли добиться положительного результата.
Я очень доволен тем, как Хендерсон и Кейта проявили себя после выхода на замену. Луис Диас тоже отлично сыграл. Фирмино понадобилось время, чтобы войти в игру. Было видно, что после гола к нему вернулась уверенность. Внезапно мяч снова стал нашим другом, и мы выиграли матч.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов продлить контракт с одним из ветеранов команды.
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