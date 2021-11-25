«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» на «Энфилде» и обошел «Сити» в таблице
Клопп – о 5-й победе в группе ЛЧ: «На «Энфилде» аншлаг, и мы хотели обыграть «Порту»
Главный тренер «Ливерпуля» подвел итоги последнего матча
25 ноября 15:02
Юрген Клопп / фото - Getty Images
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные уверенно обыграли «Порту» (2:0). Цитирует Клоппа пресс-служба UEFA.
«Мы провели хороший матч. Могли сыграть лучше и провести первый тайм спокойнее, но действовали немного сумбурно. Такое бывает, когда выпускаешь состав, который прежде играл не так часто.
Кто-то думал, что можно отнестись к этой игре легкомысленно, но мы здесь не для этого. На «Энфилде» аншлаг, и мы хотели выиграть».
Напомним, «Реал» установил исторический рекорд Лиги чемпионов.
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