Клопп – о грядущем матче с «Порту»: «В нашей группе каждое очко на счету»

«Ливерпуль» сыграет с португальской командой на выезде

Юрген Клопп / Фото: Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о грядущей встрече с «Порту» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы не считаем очки, которых у нас нет. Это трудная группа, так что каждое очко здесь на счету. «Порту» заслуживал победы в матче с «Атлетико», и это о многом говорит.

У «Порту» часто меняются игроки, но тренер остался прежним. То, что мы выиграли там два последних матча, не дает нам преимущества. Мы думаем только об этой игре. У них есть разные игровые варианты, и мы должны быть готовы к этому».

«Порту» примет «Ливерпуль», начало матча – в 22:00. В параллельном матче сойдутся «Милан» и «Атлетико».