Клопп – о ничьей с «Брайтоном»: «Ощущается как поражение. У нас отобрали два красивейших гола»

Юрген Клопп / фото - Eurosport

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 10-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:2). Цитирует специалиста портал BBC.

В эпизоде с Мане не повезло. Если хочешь научить прессингу, нужно показывать эту ситуацию. Но, думаю, гол отменили из-за игры рукой.

Моменты в первом тайме показали, как именно мы можем навредить «Брайтону». Мы хорошо пасовали в центре и показали хороший футбол. Во втором тайме мы были недостаточно хороши. Наш язык тела мне не нравился. Было что-то вроде: «Боже мой, это действительно сложно».

Лучший способ защищаться против «Брайтона» – владеть мячом и играть там, где у них свободные зоны. Проблема в том, что мы этого не сделали».