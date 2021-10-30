Клопп – о ничьей с «Брайтоном»: «Ощущается как поражение. У нас отобрали два красивейших гола»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 10-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:2). Цитирует специалиста портал BBC.
«Ощущается как поражение. И не только потому, что мы вели 2:0, но не выиграли. Дело еще и в том, что мы забили два красивейших гола, но их отменили.
В эпизоде с Мане не повезло. Если хочешь научить прессингу, нужно показывать эту ситуацию. Но, думаю, гол отменили из-за игры рукой.
Моменты в первом тайме показали, как именно мы можем навредить «Брайтону». Мы хорошо пасовали в центре и показали хороший футбол. Во втором тайме мы были недостаточно хороши. Наш язык тела мне не нравился. Было что-то вроде: «Боже мой, это действительно сложно».
Лучший способ защищаться против «Брайтона» – владеть мячом и играть там, где у них свободные зоны. Проблема в том, что мы этого не сделали».
Напомним, «Ливерпуль» может подписать форварда мадридского «Реала».
В параллельном матче тура «Челси» разгромил «Ньюкасл».
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