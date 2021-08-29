Клопп – о ничьей с «Челси»: «Все было хорошо, не считая результата»

Фото: BBC

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал BBC ничью с «Челси» (1:1) в 3-м туре АПЛ.

Все было хорошо, не считая результата. Я увидел матч двух очень хороших команд. Первый тайм мы провели отлично, второй, вообще говоря, тоже хорошо – все же нелегко создавать моменты против команды с девятью защитниками.

Могли ли мы сыграть лучше? Да. Но это лишь начало сезона. Конечно, мы должны были лучше воспользоваться преимуществом. Но теперь у нас на одно очко больше, чем прежде, так что давайте продолжать работать.

Я бы хотел, чтобы мы действовали более целеустремленно, жадно. Но, не считая этого, я получил удовольствие от матча и атмосферы на нем.

Пенальти? У Джеймса, думаю, была явная игра рукой».