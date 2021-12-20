Клопп – о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления»

Юрген Клопп / Фото: Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) в 18-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Мы создали достаточно моментов, но они играли по системе 5-3-2, и их план заключался в том, чтобы выбивать мяч вперед, за спины наших защитников, в расчете на то, что те два парня убегут и создадут нам проблемы.

Во втором тайме мы больше ощущали на себе интенсивность игры, чем соперник. Набрать очко на выезде против «Тоттенхэма» – это нормально. Давайте работать дальше».