Конте – о ничьей с «Ливерпулем»: «Мы играли против топ-соперника, но разочарованы только одним очком»
Клопп – о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления»
У «шпор» отсутствовало много игроков из-за ковида
07:12
Юрген Клопп / Фото: Reuters
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) в 18-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления, учитывая ситуацию с выбывшими игроками и отсутствием тренировок. Но, не считая отсутствия Хейбьерга, команда вышла примерно та же, что и обычно.
Мы создали достаточно моментов, но они играли по системе 5-3-2, и их план заключался в том, чтобы выбивать мяч вперед, за спины наших защитников, в расчете на то, что те два парня убегут и создадут нам проблемы.
Во втором тайме мы больше ощущали на себе интенсивность игры, чем соперник. Набрать очко на выезде против «Тоттенхэма» – это нормально. Давайте работать дальше».
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» на 3 очка отстает от лидирующего «Манчестер Сити», но на 3 балла опережает «Челси».
Комментарии 0