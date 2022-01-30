Официально. «Ливерпуль» подписал вингера «Порту» за 40 миллионов евро
Клопп – о новичке «Ливерпуля»: «У него есть все, чтобы соответствовать нашей философии»
Диас переехал в чемпионат Англии
16:12
Юрген Клопп / Фото: Динамомания
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе Луиса Диаса из «Порту» в расположение «красных». Специалиста цитирует Sky Sports.
«Очень рад, что мы смогли закрыть эту сделку и привести Луиса в «Ливерпуль». Я всегда был сторонником того, чтобы заключать контракты с футболистами в январе. Луис — выдающийся игрок, за которым мы очень долго наблюдали. Мы считаем, что у него есть все необходимое, чтобы соответствовать нашей философии и адаптироваться к условиям английской Премьер-лиги как физически, так и морально. Он жаждет успеха и знает, что нужно бороться, чтобы достичь поставленных целей».
Напомним, «Ливерпуль» заплатил за Диаса 40 миллионов евро.
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