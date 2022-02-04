Клопп – о новичке «Ливерпуля»: «В Диасе мне нравится абсолютно все»

Луис Диас / Фото: Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о новичке команды – Луисе Диасе из «Порту». Специалиста цитирует ВВС.

В Луисе нам нравится буквально все. Я наблюдал за ним какое-то время – это потрясающе. И набор навыков, и характер.

Я действительно рад, что мы смогли подписать его сейчас. С нетерпением ждем возможности поприветствовать его здесь».