Клопп – о новичке «Ливерпуля»: «У него есть все, чтобы соответствовать нашей философии»
Клопп – о новичке «Ливерпуля»: «В Диасе мне нравится абсолютно все»
«Ливерпуль» заплатил за звездного вингера 45 миллионов евро
12:59
Луис Диас / Фото: Twitter
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о новичке команды – Луисе Диасе из «Порту». Специалиста цитирует ВВС.
«Я его пока не видел, он еще не был на нашей базе. Но это хороший знак, что мы работаем на всех фронтах для усиления команды. Мы должны быть успешны и сейчас, и в будущем.
В Луисе нам нравится буквально все. Я наблюдал за ним какое-то время – это потрясающе. И набор навыков, и характер.
Я действительно рад, что мы смогли подписать его сейчас. С нетерпением ждем возможности поприветствовать его здесь».
Напомним, «Ливерпуль» заплатил «Порту» за Диаса 45 миллионов евро.
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