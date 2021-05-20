Клопп – о победе над «Бернли»: «Это был полуфинал»

Юрген Клопп / Фото: Eurosport

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Бернли» (3:0) в 37-м туре АПЛ. Его слова приводит ВВС.

«Бернли» нельзя давать шанс забить, мы знали, что будет очень сложно. На их стороне было три с половиной тысячи фанатов – а атмосфера в футболе очень важна. Но, думаю, парни прекрасно справились с этой проблемой. Их ничто не отвлекало от дела.

Нам непременно нужно быстро восстановиться. На некоторых позициях выбор небольшой. Надо завернуть оставшихся игроков в вату.

В последнем матче нам ничего не гарантировано. «Кристал Пэлас» – сильный соперник».