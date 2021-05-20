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Клопп – о победе над «Бернли»: «Это был полуфинал»
«Ливерпуль» разгромил соперника на выезде
20 мая 09:55
Юрген Клопп / Фото: Eurosport
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Бернли» (3:0) в 37-м туре АПЛ. Его слова приводит ВВС.
«Это был полуфинал. Нам надо было его выиграть – и мы это сделали. Мы серьезно улучшили свое положение и вышли в финал, хотя ничего еще не решено. Мы заслужили это, проведя отличный матч.
«Бернли» нельзя давать шанс забить, мы знали, что будет очень сложно. На их стороне было три с половиной тысячи фанатов – а атмосфера в футболе очень важна. Но, думаю, парни прекрасно справились с этой проблемой. Их ничто не отвлекало от дела.
Нам непременно нужно быстро восстановиться. На некоторых позициях выбор небольшой. Надо завернуть оставшихся игроков в вату.
В последнем матче нам ничего не гарантировано. «Кристал Пэлас» – сильный соперник».
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» поднялся на 4-е место после этой победы.
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