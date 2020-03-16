Клопп – о травме головы вратаря «Вулверхэмптона»: «Это была ужасная ситуация»

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об ужасной травме голкипера «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу. Слова специалиста приводит ВВС.
«Это была ужасная ситуация. Я разговаривал с сотрудниками «Вулверхэмптона», они положительно настроены. Это прискорбно. В контактном спорте такое случается время от времени. Я более расслаблен, потому что первое впечатление — это несерьезно. Мы желаем ему всего наилучшего»
Напомним, Патрисиу получил травму головы в матче с «Ливерпулем» (0:1).