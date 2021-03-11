«Ливерпуль» уверенно обыграл «Лейпциг» и во втором матче, выйдя в 1/4 финала
Клопп – о выходе в 1/4 финала ЛЧ: «Нам нужно перенести такое выступление и в АПЛ»
«Красные» и во втором матче обыграли «Лейпциг»
Фото: Eurosport
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал сайту UEFA победу команды над «Лейпцигом» (2:0) и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Два центральных защитника провели прекрасную игру. Вся защита была великолепна, а задача была непростая. Надо было оказывать давление на соперника. Мы оборонялись глубоко очень качественно и цельно, это важно. Все провели хороший матч.
Нам нужно перенести такое выступление и в АПЛ. Если сыграем так же, «Вулверхэмптону» будет нелегко.
Мы создали много моментов в первом тайме, но не смогли забить – так мы и играем в последнее время. Но парни добились главного – никто не смог увидеть, насколько хорош может быть «Лейпциг». Обычно это монструозная команда, невероятно сильная, но мы защищались отменно».
Первый матч также завершился победой «красных» (2:0).
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