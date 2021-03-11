Клопп – о выходе в 1/4 финала ЛЧ: «Нам нужно перенести такое выступление и в АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал сайту UEFA победу команды над «Лейпцигом» (2:0) и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нам нужно перенести такое выступление и в АПЛ. Если сыграем так же, «Вулверхэмптону» будет нелегко.

Мы создали много моментов в первом тайме, но не смогли забить – так мы и играем в последнее время. Но парни добились главного – никто не смог увидеть, насколько хорош может быть «Лейпциг». Обычно это монструозная команда, невероятно сильная, но мы защищались отменно».