Клопп: «Никто в «Челси» не виноват в том, что происходит с клубом. Виноват лишь владимир путин»
Клопп – о выходе в финал Лиги чемпионов: «Они играли потрясающе, но мы заслужили этот результат»
Наставник «Ливерпуля» отметил характер своей команды
08:23
Юрген Клопп / Фото - teamtalk.comГлавный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (3:2).
Цитирует немецкого специалиста Marca.
«Какой потрясающий стадион, какая выдающаяся работа Унаи Эмери, и они играли потрясающе, но мы заслужили этот результат. Я сказал своим игрокам, что хочу оказаться на первых страницах завтрашних газет с похвалой нашему менталитету».
«Вы могли видеть, насколько мы были впечатлены тем, что соперник сделал в первом тайме, но возвращение в игру после перерыва и победа действительно впечатляют. Такое ощущение, что мы уже сыграли 500 игр в этом сезоне, так что это действительно потрясающем».
Напомним, общий счет двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити».
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