Клопп: «Ориги любит «Ливерпуль» и хочет быть ему полезным. Он легенда!»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал BBC победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 15 тура АПЛ.

Наша внимательность была подвергнута серьезному испытанию. Жота не реализовал прекрасные моменты, но нельзя было выпадать из игры, и мы сохранили концентрацию. Мы выпустили Алекса Окслейда-Чемберлена и Дивока Ориги – и это дало плоды в концовке. Я счастлив.

Мы хорошо играли, учитывая сложные условия. Когда счет 0:0, а ты действительно стремишься победить, то начинаешь ощущать давление. И то, что мы вырвали победу, доставляет огромное удовольствие.

Дивок Ориги – легенда! Он принес нам победу, и это отличная история. Он прекрасный форвард. По различным причинам он играет не так много, но я надеюсь, что однажды ему попадется тренер, который будет выпускать его чаще, чем я. Так, как он, мало кто умеет реализовывать моменты. Он не так часто играет за нас, учитывая силу нашей атакующей тройки, но он очень позитивный парень, который любит клуб и хочет быть ему полезным. Сегодня ему это точно удалось».