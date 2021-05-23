Клопп: «Ощущение, что этот сезон длился 2 года»

Юрген Клопп / Фото: Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал последний отрезок сезона в исполнении своей команды. Слова специалиста приводит ВВС.

Энергия – это то, что делает разницу. Поддержка наших болельщиков дала нам много сил.

– Какой момент сезона был худшим?

– Я не хочу выбирать один, это было бы нечестно по отношению к другим дерьмовым моментам.

Сейчас у меня будет отпуск. Ощущение, что этот сезон длился два года. Через три недели я с нетерпением вернусь к работе, мы начнем предсезонку