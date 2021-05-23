Ярмоленко начнет матч с «Ливерпулем» со скамейки запасных
Клопп: «Ощущение, что этот сезон длился 2 года»
«Ливерпуль» добыл путевку в ЛЧ в последнем туре
21:49
Юрген Клопп / Фото: Twitter
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал последний отрезок сезона в исполнении своей команды. Слова специалиста приводит ВВС.
– Очень горжусь тем, что игроки сделали за последние 10 или 15 матчей, тем, как они реагировали на неудачи. 8 побед из 10, две ничьих. Это впечатляет.
Энергия – это то, что делает разницу. Поддержка наших болельщиков дала нам много сил.
– Какой момент сезона был худшим?
– Я не хочу выбирать один, это было бы нечестно по отношению к другим дерьмовым моментам.
Сейчас у меня будет отпуск. Ощущение, что этот сезон длился два года. Через три недели я с нетерпением вернусь к работе, мы начнем предсезонку
Напомним, в 38-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (2:0) и вышел в Лигу чемпионов с итогового 3-го места в таблице.
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