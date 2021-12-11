Клопп оценил тренерское мастерство вернувшегося на «Энфилд» Джеррарда
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал для ВВС победу над «Астон Виллой» (1:0) в матче 16-го тура АПЛ:
«На протяжении 75 минут мы были великолепны. Очевидно, что «Ливерпуль» был лучше, команда играла там, где было нужно, создавала моменты.
Мы вышли вперед — 1:0 и… Аргх! Игра стала более открытой, мы потеряли ритм. Это проблема в футболе, нужно держать его с самого начала.
Думаю, что Тайрону Мингзу было нелегко избежать той ситуации, которая привела к пенальти. Мне показалось, что в случае с Робертсоном тоже был пенальти, но я не видел повтора.
Стивен Джеррард, безусловно, хороший тренер. Странно встречаться перед игрой и видеть большую часть нашего прежнего тренерского штаба».
Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард вернулся на «Энфилд» уже в качестве тренера «Астон Виллы», но не смог привести команду к победе над своим бывшим клубом.
Напомним, ранее Клопп заявил, что в будущем Джеррард будет тренировать «скаузеров».
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