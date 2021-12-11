Клопп оценил тренерское мастерство вернувшегося на «Энфилд» Джеррарда

Юрген Клопп и Стивен Джеррард / фото - Fanatik

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал для ВВС победу над «Астон Виллой» (1:0) в матче 16-го тура АПЛ:

Мы вышли вперед — 1:0 и… Аргх! Игра стала более открытой, мы потеряли ритм. Это проблема в футболе, нужно держать его с самого начала.

Думаю, что Тайрону Мингзу было нелегко избежать той ситуации, которая привела к пенальти. Мне показалось, что в случае с Робертсоном тоже был пенальти, но я не видел повтора.

Стивен Джеррард, безусловно, хороший тренер. Странно встречаться перед игрой и видеть большую часть нашего прежнего тренерского штаба».