Клопп: «Показатели Салаха абсолютно безумны. Он один из лучших на данный момент»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил своего нападающего Мохамеда Салаха за его результативность. Слова тренера приводит Sky Sports.

Салах определенно один из лучших игроков в мире на данный момент, без всяких если и но. И не только сейчас. Он действительно доволен тем, как идут дела, и я тоже».