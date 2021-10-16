Игрок, ставший открытием Евро-2020, может перейти в «Ливерпуль»
Клопп: «Показатели Салаха абсолютно безумны. Он один из лучших на данный момент»
Тренер похвалил своего лидера
16 октября 08:28
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил своего нападающего Мохамеда Салаха за его результативность. Слова тренера приводит Sky Sports.
«Показатели Салаха абсолютно безумны. Просто безумие. Он очень часто доступен как фланговый игрок, потому что держит свое тело в отличной форме, что, конечно, также необходимо.
Салах определенно один из лучших игроков в мире на данный момент, без всяких если и но. И не только сейчас. Он действительно доволен тем, как идут дела, и я тоже».
Салах забил шесть мячей и идет лидером в бомбардирской гонке АПЛ.
«Ливерпуль» сыграет против «Уотфорда» в 8-м туре.
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