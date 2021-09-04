Клопп: «После «Ливерпуля» возьму год перерыва»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал RTL, чем займется после ухода из клуба.

Когда ты отсутствовал в течение года, это может быть хорошо по разным причинам. Например, никто не будет выражать нечто негативное в мою сторону, и это прекрасно. В мире много хороших тренеров».