Капитан «Ливерпуля» подписал с клубом новый долгосрочный контракт
Клопп: «После «Ливерпуля» возьму год перерыва»
Пока тренер не намерен уходить из команды
4 сентября 13:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал RTL, чем займется после ухода из клуба.
«Когда закончится мой контракт с «Ливерпулем», несмотря ни на что, я сначала хочу выяснить, каково это – снова вести нормальную жизнь. Будет год перерыва. Раньше у меня такого никогда не было. Но я максимально расслаблен.
Когда ты отсутствовал в течение года, это может быть хорошо по разным причинам. Например, никто не будет выражать нечто негативное в мою сторону, и это прекрасно. В мире много хороших тренеров».
Контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 2024-го года.
Команда идет 4-й в таблице АПЛ.
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