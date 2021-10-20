Клопп: «Пожмем руки с Симеоне при следующей встрече»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные обыграли «Атлетико» (3:2).
В интервью порталу BBC Клопп также высказался о том, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне не захотел жать ему руку после финального свистка.
«Тяжелая игра, как мы и ожидали. В начале матча мы действовали удивительно хорошо. Мы забили два гола и показывали хороший футбол.
«Атлетико» не слишком заботит владение мячом. Мы подарили им первый гол, второй получился красивым, но сколько пространства мы им предоставили… Так быть не должно. К перерыву, думаю, все понимали, что игра идет в одну сторону, и мы решили, что нам нужно вновь что-то предпринять должным образом.
Во втором тайме мы сыграли действительно надежно, обе команды играли в интенсивный футбол. Мы получили право на пенальти, у соперника было удаление, так что все действительно было в нашу пользу.
Что касается нашего пенальти, то, на мой взгляд, это пенальти. Во втором эпизоде пенальти не было, считаю, арбитр принял правильное решение, хотя я удивился [что пенальти отменили после VAR]. Ну а с красной карточкой им не повезло, однако это удаление, удар ногой по лицу. Откровенно говоря, то, как мы выиграли, заботит меня меньше всего! В таком матче очень приятно взять три очка.
Симеоне не пожал мне руку? Нам такое не нравится, и тут ситуация очевидна. Я бы хотел пожать ему руку. Его реакция, как и моя, не совсем тактична. Но в следующий раз при встрече мы обязательно пожмем руки. Тут ничего нет. Естественно, он был зол – не на меня, а на игру. Добавить тут нечего».
Напомним, Симеоне также высказался об этом матче.
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