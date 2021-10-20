Клопп: «Пожмем руки с Симеоне при следующей встрече»

Юрген Клопп / фото - Getty Images

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные обыграли «Атлетико» (3:2).

В интервью порталу BBC Клопп также высказался о том, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне не захотел жать ему руку после финального свистка.

«Атлетико» не слишком заботит владение мячом. Мы подарили им первый гол, второй получился красивым, но сколько пространства мы им предоставили… Так быть не должно. К перерыву, думаю, все понимали, что игра идет в одну сторону, и мы решили, что нам нужно вновь что-то предпринять должным образом.

Во втором тайме мы сыграли действительно надежно, обе команды играли в интенсивный футбол. Мы получили право на пенальти, у соперника было удаление, так что все действительно было в нашу пользу.

Что касается нашего пенальти, то, на мой взгляд, это пенальти. Во втором эпизоде пенальти не было, считаю, арбитр принял правильное решение, хотя я удивился [что пенальти отменили после VAR]. Ну а с красной карточкой им не повезло, однако это удаление, удар ногой по лицу. Откровенно говоря, то, как мы выиграли, заботит меня меньше всего! В таком матче очень приятно взять три очка.

Симеоне не пожал мне руку? Нам такое не нравится, и тут ситуация очевидна. Я бы хотел пожать ему руку. Его реакция, как и моя, не совсем тактична. Но в следующий раз при встрече мы обязательно пожмем руки. Тут ничего нет. Естественно, он был зол – не на меня, а на игру. Добавить тут нечего».