Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 1
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Лидс -:- Перенесен
17:00 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Окончен
17:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Окончен
17:00 Норвич - Арсенал 0:5 Окончен
19:30 Астон Вилла - Челси 1:3 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Вулверхэмптон : Перенесен
17:00 Саутгемптон - Тоттенхэм -:- Запланирован
17:00 Уотфорд - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Лестер - Ливерпуль -:- Запланирован

Клопп призвал вернуть 5 замен в АПЛ

В чемпионате Англии вновь вернулись к классическому варианту
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:38
Клопп призвал вернуть 5 замен в АПЛ
Юрген Клопп / Фото: Eurosport

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможности вернуть 5 замен в матчах чемпионата Англии. Слова специалиста приводит Sky Sports.

«Нужно оставить конкуренцию в стороне и перестать говорить, что у «Ман Сити» запасные лучше, чем у «Бернли». Да, возможно, это так. Но проблема в том, что в Англии для топ-игроков ситуация уже на пределе.

Чтобы внести изменения, нужны голоса от 14 клубов. И это неправильно. Например, я не уверен в том, сколько игроков «Бернли» выступают в сборных. Когда наши футболисты проводят три лишних матча, у них нет игр.

Мы говорим о проблеме, с которой сталкиваются некоторые клубы и игроки, но все решается за счет других команд. Из-за конкуренции они говорят «нет». Это настоящая проблема, потому что это введение 5 замен правильное решение, особенно сейчас.

Игроки возвращаются после коронавируса или травм. Из-за количества матчей и приходится выходить на поле незамедлительно. Потом они снова выбывают, потому что ты не можешь заменить их на 60-й минуте, ведь тебе нужно вносить другие изменения.

Эта чудесная игра так чудесна, потому что обычно игроки на поле в хорошей форме, они хорошо подготовлены, они восстановились и идут в борьбу. За это мы и любим футбол.

Лучшая, самая интенсивная лига мира – единственная с тремя заменами. Это неправильно. Мы должны это поменять. Но я не вижу шансов на это, если честно».


Ранее Клопп пожаловался на календарь чемпионата Англии.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ливерпуль Юрген Клопп

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Клопп снова пожаловался на календарь АПЛ
Клопп снова пожаловался на календарь АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:57
Авторитетное издание назвало 10 лучших тренеров 2021 года. Гвардиола - на 1-м месте
Авторитетное издание назвало 10 лучших тренеров 2021 года. Гвардиола - на 1-м месте
Футбол В Европе
17:59
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
26 декабря 00:45
1
Индзаги признался, что хотел избежать встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Индзаги признался, что хотел избежать встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 декабря 08:16
Клопп в ярости. У «Ливерпуля» по графику – два матча за два дня
Клопп в ярости. У «Ливерпуля» по графику – два матча за два дня
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 22:37
Клопп: «Изменения в перерыве нам очень помогли»
Клопп: «Изменения в перерыве нам очень помогли»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 10:10

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
23:13
Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
В Европе
22:45
Роджерс поддержал Клоппа. Тренер «Лестера» раскритиковал календарь АПЛ
Роджерс поддержал Клоппа. Тренер «Лестера» раскритиковал календарь АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
22:30
Йоахим Лев – о продолжении тренерской карьеры: «У меня есть несколько предложений. В 2022-м решу, что делать дальше»
Йоахим Лев – о продолжении тренерской карьеры: «У меня есть несколько предложений. В 2022-м решу, что делать дальше»
В Европе
22:18
«Дженоа» Шевченко является главным претендентом на игрока сборной России
«Дженоа» Шевченко является главным претендентом на игрока сборной России
Серия А (Италия)
21:55
Стартовые составы на главный футбольный матч вечера
Стартовые составы на главный футбольный матч вечера
Премьер-Лига (Англия)
21:44
Клопп призвал вернуть 5 замен в АПЛ
Клопп призвал вернуть 5 замен в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
21:38
Президент «Днепра-1»: «Когда Йовичевич завоюет с командой еврокубок, его ждет большое будущее»
Президент «Днепра-1»: «Когда Йовичевич завоюет с командой еврокубок, его ждет большое будущее»
Украинская Премьер-лига
20:59
Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»
Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»
Украинская Премьер-лига
20:55
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
57
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Все новости