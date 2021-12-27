Клопп призвал вернуть 5 замен в АПЛ

Юрген Клопп / Фото: Eurosport

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможности вернуть 5 замен в матчах чемпионата Англии. Слова специалиста приводит Sky Sports.

Чтобы внести изменения, нужны голоса от 14 клубов. И это неправильно. Например, я не уверен в том, сколько игроков «Бернли» выступают в сборных. Когда наши футболисты проводят три лишних матча, у них нет игр.

Мы говорим о проблеме, с которой сталкиваются некоторые клубы и игроки, но все решается за счет других команд. Из-за конкуренции они говорят «нет». Это настоящая проблема, потому что это введение 5 замен правильное решение, особенно сейчас.

Игроки возвращаются после коронавируса или травм. Из-за количества матчей и приходится выходить на поле незамедлительно. Потом они снова выбывают, потому что ты не можешь заменить их на 60-й минуте, ведь тебе нужно вносить другие изменения.

Эта чудесная игра так чудесна, потому что обычно игроки на поле в хорошей форме, они хорошо подготовлены, они восстановились и идут в борьбу. За это мы и любим футбол.

Лучшая, самая интенсивная лига мира – единственная с тремя заменами. Это неправильно. Мы должны это поменять. Но я не вижу шансов на это, если честно».