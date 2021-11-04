Клопп: «Против «Атлетико» мы провели игру, близкую к идеальной»

Юрген Клопп / Фото: This Is Anfield

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Атлетико» (2:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит ВВС.

Мы забили тогда, когда это было нужно. В начале игры соперник активнее шел вперед по сравнению с первым матчем, но и мы начали здорово. К тому же мы великолепно сыграли в завершении, особенно это относится к голу Мане.

Что касается красной карточки, такое нам не очень нравится, ты не хочешь играть против 10 человек, но в конечном итоге мы победили 2:0, вечер получился замечательным.

Арбитр контролировал игру, но я действительно очень недоволен тем, что мне пришлось заменить Мане. Каждое верховое единоборство могло привести к чему угодно. Так что мне не хотелось менять его, но это было необходимо.

Нашей первой задачей был выход из группы. И нам удалось сделать это за два тура до конца. Я не ожидал такого, но парни добились этого, причем абсолютно заслуженно».