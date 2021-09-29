«Ливерпуль» разнес «Порту» и пока идет без потерь в ЛЧ
Клопп: «Результат с «Порту» вызывает радость, но нельзя забывать, какой футбол мы показали»
«Красные» забили пять мячей в ворота соперника
29 сентября 13:01
Юрген Клопп / Фото - Sky Sports
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (5:1). Слова немецкого специалиста передает пресс-служба UEFA.
В футболе самое главное – это результат. Такой результат в гостевом матче с «Порту» вызывает большую радость. А ведь нельзя забывать и о том, какой футбол мы показали. Считаю, сегодня было много положительных моментов.
В обороне мы сегодня сыграли суперигру, так что меня не беспокоит то, что мы снова пропустили. Голы случаются, и я не из тех парней, которые обращают внимание только на эту ситуацию и забывают обо всем остальном. Было много хорошего, но мы можем многое улучшить.
В параллельном матче группы «Атлетико» в большинстве вырвал победу над «Миланом» на седьмой компенсированной минуте (2:1).
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