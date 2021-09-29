Клопп: «Результат с «Порту» вызывает радость, но нельзя забывать, какой футбол мы показали»

Юрген Клопп / Фото - Sky Sports

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (5:1). Слова немецкого специалиста передает пресс-служба UEFA.

В обороне мы сегодня сыграли суперигру, так что меня не беспокоит то, что мы снова пропустили. Голы случаются, и я не из тех парней, которые обращают внимание только на эту ситуацию и забывают обо всем остальном. Было много хорошего, но мы можем многое улучшить.