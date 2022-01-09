Клопп: «Сейчас у «Ливерпуля» критическая ситуация с ковидом»

Юрген Клопп / Фото: Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переносе матча с «Арсеналом» в Кубке Лиги. Слова специалиста приводит ВВС.

Принять участие в матче, который должен был состояться в четверг, было невозможно. Мы попросили перенести игру, потому что у нас не было выбора. Мы подали такой запрос впервые, и мы сделали это потому, что не могли выставить команду.

Во вторник ситуация переросла из сложной в критическую. В команде было зафиксирован новый крупный всплеск положительных тестов на COVID, и это с учетом уже зараженных футболистов, а также травмированных. Нам пришлось отменить тренировки и в итоге даже закрыть само тренировочное поле.

Мы поговорили с местными медэкспертами, и они нам посоветовали перенести игру. Учитывайте, что наша команда полностью вакцинирована, и все равно сложилась такая ситуация.

Так что перенос игры был правильным решением. Начиная с этих выходных мы должны быть в состоянии набирать заявку и проводить матчи».