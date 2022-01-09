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Клопп: «Сейчас у «Ливерпуля» критическая ситуация с ковидом»

Клуб попросил перенести матч с «Арсеналом» в Кубке Лиги
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 января 17:58
Клопп: «Сейчас у «Ливерпуля» критическая ситуация с ковидом»
Юрген Клопп / Фото: Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переносе матча с «Арсеналом» в Кубке Лиги. Слова специалиста приводит ВВС.

«Это не тот вопрос, к которому мы подошли легкомысленно. Любой, кто думает иначе, явно игнорирует то, как наш клуб вел себя в течение этого периода. Мы всегда стремились играть, если это было возможно.

Принять участие в матче, который должен был состояться в четверг, было невозможно. Мы попросили перенести игру, потому что у нас не было выбора. Мы подали такой запрос впервые, и мы сделали это потому, что не могли выставить команду.

Во вторник ситуация переросла из сложной в критическую. В команде было зафиксирован новый крупный всплеск положительных тестов на COVID, и это с учетом уже зараженных футболистов, а также травмированных. Нам пришлось отменить тренировки и в итоге даже закрыть само тренировочное поле.

Мы поговорили с местными медэкспертами, и они нам посоветовали перенести игру. Учитывайте, что наша команда полностью вакцинирована, и все равно сложилась такая ситуация.

Так что перенос игры был правильным решением. Начиная с этих выходных мы должны быть в состоянии набирать заявку и проводить матчи».


Напомним, матч «Ливерпуль» – «Арсенал» в Кубке Лиги перенесли еще 4 дня назад – 5-го января.

Петр Приходько
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Юрген Клопп Ливерпуль

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